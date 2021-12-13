Какой сегодня праздник 13 декабря

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Сегодня, 13 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День медведя

Медведю, или как его уважительно величают, «Михаилу Потапычу», посвящено много сказок, былин и пословиц. Мало того, у него даже личный праздник имеется. День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих уголках нашей необъятной планеты.

В древние времена считалось, что медведь произошел от человека. Наверное, такое предположение возникло у наших предков из-за того, что животное, подобно людям, может вставать на задние лапы и ходить, используя только их.

Образ «косолапого» довольно противоречив. Медведь может быть добродушным, яростным, неуклюжим, но всегда он вспоминается как обладатель богатырской силы. В сказках предстает как увалень с открытой бесхитростной душой, готовый в любую минуту прийти на выручку более слабому.

День памяти святого апостола Андрея Первозванного

13 декабря (по новому стилю) Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов.

Святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской. Жил он впоследствии в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера вместе с братом Симоном, занимаясь рыбной ловлей. С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной устремленностью к Богу. Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возвестившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн Креститель указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим, они незамедлительно последовали за Господом. Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

Андрей Зимний (Андреева ночь)

Народный праздник «Андреев день» отмечается 13 декабря (по старому стилю – 30 ноября). В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра. Свое прозвище Андрей получил за то, что первым пошел вслед за Иисусом Христом. Другие названия праздника: «Андрей Первозванный», «Андрей Осенний», «Андрей Зимний». В народе ночь на 13 декабря была временем для гаданий. Прежде всего, девушка старалась вызвать вещий сон, в котором должна была увидеть своего суженого.

Также сегодня, 13 декабря, отмечают такие праздники:

- Праздник живота

- День ванильного неба

- День святой Люсии

- День горячего какао (Hot Cocoa Day) в США

- День лошади (National Horse Day) в США

- День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) в Великобритании

- День скрипки (National Violin Day) в США

- День продавца (National Salesperson Day) в США

- День моряка в Бразилии

- День памяти жертв военного положения в Польше

- День республики Мальта

- День Нусантары в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Феофил, Андрей, Фрументий.

Что происходило 13 декабря в прошлые годы

1642 — Голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов, которые сейчас известны как Новая Зеландия.

1742 — Елизавета Петровна издала указ, согласно которому нужно было выселить всех евреев за границу и впредь их ни под каким предлогом не впускать на территорию Российской империи.

1937 — Войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек.

1941 — сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшимо в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек.

1958 — Американскими учеными был проведен запуск живого существа в космос с возвращением. На борту ракеты АМ-13 находилась обезьяна Гордо, она провела 15 минут в космосе.

1967 — В США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8».

1989 — создана Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), лидером которой и сейчас является Владимир Жириновский.

1996 — Кофи Аннан был избран генеральным секретарем ООН.

2003 — В районе города Тикрит арестован Саддам Хусейн. Впоследствии казнен по приговору Верховного суда Ирака через повешение.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 декабря. Какие праздники будут завтра?

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