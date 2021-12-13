Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников

фото © Instagram Тоси Колесовой

История подростка из Севастополя дошла до известных юристов, блогеров и правозащитников, и только потом ею заинтересовались соответствующие службы города.

Полиция и службы опеки Севастополя заинтересовались историей 15-летней Тоси Колесовой, которая пожаловалась на насилие со стороны отца, только после того, как информация об этом дошла до Совета по правам человека при президенте РФ, а также известных блогеров и правозащитников.

На своей странице в Instagram подросток рассказала о том, что ее мать лечится от наркозависимости в Сочи, поэтому девочка проживает с отцом. По словам Тоси, раньше мужчина бил ее мать, а теперь стал поднимать руку и на нее. Это продолжается уже несколько лет, иногда от боли девочка не может ходить и даже лежать. Кроме того, рассказывает подросток, отец ее морально унижает, манипулирует и оскорбляет, запрещает ей общаться с матерью и бабушкой.

Несколько дней назад Тося обратилась на горячую линию доверия и дала согласие на то, чтобы ее данные передали службе опеки. Она рассказала обо всем классному руководителю и показала ему синяк на ноге, оставшийся после очередного избиения.

Тося приехала в отделение полиции, чтобы написать заявление на отца и снять побои. После того, как полицейские выслушали девочку, они вызвали в участок отца.

«Я находилась там с 10 утра до 15:30 без еды и воды. Позже я поняла, что все действия тянули так долго для того, чтобы я не успела снять побои, так как экспертиза работает до 13:00. Вчера – пятница, а в субботу и воскресенья эти учреждения не работают. К понедельнику синяк бы уже сошел. Они это знали и говорили мне, что без заключения эксперта мое заявление ничего не значит», - рассказывает школьница.

По словам подростка, после приезда ее папы, он и три сотрудника Следственного комитета обесценивали ее слова, переиначивали сказанное ею и морально на нее давили.

«Он просто устает, а ты же женщина, будь умнее. Ну да, перегнул, он больше не будет», - цитирует Тося правоохранителей.

В итоге униженная девочка отказалась писать заявление и ее вместе с отцом отпустили домой.

Осознав, что получить помощи от полиции не удастся, школьница решила обратить внимание к своей ситуации с помощью соцсетей. Рассказанное ею набрало такой резонанс, что ее постом поделилась известная блогер Александра Митрошина, также историей заинтересовались юрист Алена Попова и член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова.

«У вас там органы опеки и ОВД Балаклавского района не просто отказались защищать девочку, избиваемую регулярно родным отцом, так еще и издевались, не выпускали из ОВД, советовали «терпеть по-женски». Девочку в итоге отправили домой с мучителем, он ее угрожает убить», - написала Винокурова в Facebook.

После этого в ситуацию вмешалась севастопольская уполномоченная по правам ребенка Марина Песчанская. Она выяснила, что ранее девочка никогда не попадала в поле зрения органов опеки, школа дает только позитивные отзывы о ее семье, а сама Тося всегда выглядела благополучно и хорошо себя вела. Она связала произошедшее с переходным возрастом Тоси и желанием большей свободы.

«Я не склонна думать, что папа садист, просто он сам напуган жизнью, переживает и очень контролирует дочь», - сказала Песчанская.

Вечером 11 декабря, уже после того, как к проверке подключилась омбудсмен, на сайте УМВД появилось сообщение о том, что «опубликованная в одном из телеграм-каналов информация о регулярном насилии в семье и грубом отношении полицейских к несовершеннолетней не соответствует действительности». В полиции заявили, что причиной недовольства девочки стало якобы то, что отец заставляет ее убирать в доме, мыть посуду, запрещает общаться с теми знакомыми, которые употребляют алкоголь и курят.

При этом огромный синяк на теле подростка действительно есть и в его происхождении еще предстоит разобраться. Екатерина Винокурова обвинила правоохранителей в нежелании давать делу ход, а также в том, что они допустили контакт жертвы с агрессором.

Поздно вечером 11 декабря стало известно о том, что сотрудники полиции и органов опеки забрали Тосю у отца и увезли к ее тете.

В причинах и обстоятельствах ситуации, в которую попала школьница, разберутся психологи и другие специалисты. Но сейчас ясно одно – система защиты детей в Севастополе по-прежнему не работает. Это подтвердила и детская омбудсмен Песчанская.

«Меня крайне не устраивает, что у нас опека и социальные органы – отдельно друг от друга. У нас полный разрыв начиная с профилактики. Соцзащита должна быть в одном подведе с опекой. Но решили однажды неверно, и теперь часто приходится слышать: «А это не наше!», - говорит она.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Получаю 10 тысяч»: пенсионерка пытается выжить на крымской помойке. Пожилая женщина не ожидала, что незнакомый мужчина поможет ей деньгами.

В Севастополе горела многоэтажка: есть погибший. В Севастополе во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В Крыму произошел еще один взрыв газа. Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Пьяный мотоциклист сбил семью с детьми в Крыму. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Джанкойском районе Крыма.