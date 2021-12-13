Происшествия
Грызуны продолжают уничтожать урожай в Крыму
В Крыму земли для сельского хозяйства продолжают обрабатывать от мышевидных грызунов, сообщили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, с помощью препаратов за сентябрь-ноябрь уничтожили вредителей на 1,9 тысячах гектаров, с начала года - 54, 69 тысяч Га.
«За 11 месяцев текущего года на выявление мышевидных грызунов обследовано 158,96 тыс. гектаров сельхозземель, за осенний период - 48,49 тыс. гектаров. Средняя численность вредителей с начала года составила 5,2 жилые норы на гектар, за минувшие три месяца - 4,7 жилые норы на гектар», - говорится в сообщении.
Однако численность мышей продолжает расти. Потери озимой пшеницы из-за грызунов могут составлять 35-40%.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пообещали заложить более 850 гектаров виноградников. Почти 3 млн саженцев винограда планируется заложить на крымских виноградиниках.
В Крыму из-за непогоды аграрии могут лишиться части собранного урожая. Шквальный ветер, бушевавший вчера в Крыму, нанес ущерб сельскохозяйственным предприятиям.
Красные и белые вина Крыма признали лучшими в России. Роскачество завершило очередное ежегодное исследование российских вин в рамках проекта «Винный гид России».
В Крым завезли 305 голов мясной породы овец. В Нижнегорский район в село Ястребки АО НПТИ «Компания Экономикс» уже завезло 305 голов овец эдильбаевской породы. Будет завезено еще 244 головы.
В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию
В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.
В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку
Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.
Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.
Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму
Уровень летальности от ковида в Крыму составляет 7 процентов. За сутки от коронавируса на полуострове умерло 24 человека.
10 декабря
Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовикавидео
10 декабря
Опять дожди: в Крым идет балканский циклон
24 часа назад
В Крыму может появиться круизный поезд
Железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это еще одно перспективное направление как с точки зрения улучшения логистики и задействования мощностей КЖД и РЖД, так и создания новых турпродуктов, интересных прежде всего для семейного отдыха.