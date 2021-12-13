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Происшествия

Грызуны продолжают уничтожать урожай в Крыму

12:30 понедельник, 13 декабря 2021

В Крыму земли для сельского хозяйства продолжают обрабатывать от мышевидных грызунов, сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, с помощью препаратов за сентябрь-ноябрь уничтожили вредителей на 1,9 тысячах гектаров, с начала года - 54, 69 тысяч Га.

«За 11 месяцев текущего года на выявление мышевидных грызунов обследовано 158,96 тыс. гектаров сельхозземель, за осенний период - 48,49 тыс. гектаров. Средняя численность вредителей с начала года составила 5,2 жилые норы на гектар, за минувшие три месяца - 4,7 жилые норы на гектар», - говорится в сообщении.

Однако численность мышей продолжает расти. Потери озимой пшеницы из-за грызунов могут составлять 35-40%.

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