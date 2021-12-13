Главпочтамт Севастополя несет угрозу прохожим и посетителям

В Севастополе есть объекты культурного наследия, которые опасны для окружающих — такое мнение прозвучало во время отчета перед заксобранием главы Севнаследия Ирины Масликовой.

В качестве примера депутат Андрей Куринов назвал здание Главпочтамта. Это красивое и гордое здание по адресу: Большая Морская, 21, известно всем горожанам. Но сейчас, напомнил депутат, состояние его плачевно.

«Там карниз уже осыпается порядка нескольких месяцев, — сказал Куринов. — Вы сказали, что там документация уже на выходе и что в ближайшее время вы это исправите. А есть ли механизм, по которому можно такие вещи быстрее устранять, чтобы карниз не дожидался экспертизы, которая длится не один год? И чтобы никто из севастопольцев не пострадал?»

В своем докладе Ирина Масликова действительно упомянула, что Главпочтамт ждет реставрация и что процесс разработки научно-проектной документации по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия близок к завершению.

«Я надеюсь, в начале года эта документация будет согласована, потому что она уже поступала неоднократно к нам, но была отклонена ввиду недоработок проекта и несоответствия законодательству», — сказала руководитель Севнаследия.

Напомним: о скорой реставрации здания Главпочтамта говорили еще в 2018 году. Тогда планировалось, что все работы будут выполнены до конца июня 2019 года.

Упрощенный порядок противоаварийных работ, который интересовал Андрея Куринова, существует, — сообщила Ирина Масликова. Но для этого нужны очень веские причины. В этом случае составляется проект работ, которые не проходят государственную историко-культурную экспертизу.

«Они направляются нам, и мы в течение 1-2 дней можем выдать разрешение на проведение работ», — сообщила глава управления.

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