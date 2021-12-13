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Водный кризис

Феодосия получит воду из новых водозаборов в следующем году

16:47 понедельник, 13 декабря 2021
Феодосия
Феодосия получит воду из новых водозаборов в следующем году

фото © Новости Крыма

Тракт протяженностью 156 километров пройдет от места сброса жидкости в Северо-Крымский канал до Феодосии, Керчи и пяти насосных станций.

Подача пресной воды в Феодосию из новых водозаборов на востоке полуострова начнется уже в следующем году, сообщил замминистра экономразвития Крыма Сергей Назаров.

Тракт протяженностью 156 километров, который пройдет от места сброса воды в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, будет полностью готов в 2023 году. Однако, по словам гендиректора «Объединенной энергостроительной корпорации» Сергея Сазонова, работы по подаче воды в Феодосию будут ускорены и завершены к концу 2022 года. Соответствующее поручение специалисты получили от Минэкономразвития.

Ранее тысячи жителей массива Степной в Феодосии обратились к главе Крыма Сергею Аксенову в связи с тем, что уже не первый год страдают из-за отсутствия воды.

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