Аксенов пообещал в новом году заменить больше 800 лифтов

Срок эксплуатации многих из них уже давно превышен. Всего же в республике подлежат замене 1159 лифтов.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Поставим себе планку поменять 800 лифтов в следующем году. За 2 года рассчитываем на то, что все лифты, срок эксплуатации которых превышен, будут заменены на 100%», — уточнил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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