Врач назвал главное последствие заражения омикрон-коронавирусом

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Постковидный синдром в результате перенесенного коронавируса нового штамма обнаружит себя прежде всего в виде затяжного упадка сил.

Об этом в интервью «Радио 1» сообщил терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, подчеркнув также несколько особенностей протекания болезни при «омикроне». По словам Кондрахина, продолжительное чувство утомленности, а также нездоровой слабости в теле станут главными особенностями постковидного синдрома в случае заражения коронавирусом штамма «омикрон».

По словам Кондрахина, продолжительное чувство утомленности, а также нездоровой слабости в теле станут главными особенностями постковидного синдрома в случае заражения коронавирусом штамма «омикрон».

При этом саму болезнь, по словам врача, люди – как взрослые, так и дети – будут переносить значительно легче, чем заболевания, вызванные другими штаммами COVID.

«По тем данным, которые есть сейчас, мы видим, что этот штамм не дает изменений легочной ткани. Скорее всего, для организма это будет нейтрально», – сказал Кондрахин.

Он уточнил, что дети смогут переносить коронавирус омикрон-штамма как обычную простуду.

По словам Кондрахина, новой волны пандемии коронавируса из-за появления «омикрона» скорее всего не избежать. Прежде всего потому, что вызванная им инфекция имеет высокую контагиозность, то есть значительно быстрее распространяется между людьми.

Тем не менее, эта волна коронавируса окажется последней, так как именно «омикрон» станет последней мутацией вируса на этом витке его эволюции, считает врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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