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Происшествия

В центре Симферополя произошло тройное ДТП

15:48 воскресенье, 12 декабря 2021
Симферополь

На перекрестке улиц Гоголя и Жуковского в Симферополе столкнулись «Дэу», «Хонда» и Митсубиси.

Об этом сообщают очевидцы.

Водителя корейского авто пришлось вырезать прибывшим на место спасателям. После чего его передали медикам скорой помощи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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