В центре Симферополя произошло тройное ДТП

На перекрестке улиц Гоголя и Жуковского в Симферополе столкнулись «Дэу», «Хонда» и Митсубиси.

Об этом сообщают очевидцы.

Водителя корейского авто пришлось вырезать прибывшим на место спасателям. После чего его передали медикам скорой помощи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе горела многоэтажка: есть погибший. В Севастополе во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В Крыму произошел еще один взрыв газа. Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Пьяный мотоциклист сбил семью с детьми в Крыму. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Джанкойском районе Крыма.

Стая бездомных собак терроризирует микрорайон Симферополя. Уже больше двух недель в Симферополе в районе улиц 60 лет Октября и Залесской спокойной жизни горожан мешает стая бродячих собак.