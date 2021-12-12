Происшествия
В центре Симферополя произошло тройное ДТП
На перекрестке улиц Гоголя и Жуковского в Симферополе столкнулись «Дэу», «Хонда» и Митсубиси.
Об этом сообщают очевидцы.
Водителя корейского авто пришлось вырезать прибывшим на место спасателям. После чего его передали медикам скорой помощи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе горела многоэтажка: есть погибший. В Севастополе во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Крыму произошел еще один взрыв газа. Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.
Пьяный мотоциклист сбил семью с детьми в Крыму. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Джанкойском районе Крыма.
Стая бездомных собак терроризирует микрорайон Симферополя. Уже больше двух недель в Симферополе в районе улиц 60 лет Октября и Залесской спокойной жизни горожан мешает стая бродячих собак.
Опять дожди: в Крым идет балканский циклон
Дожди и похолодание принесет в Крым балканский циклон, на следующей неделе температура воздуха обрушится сразу на несколько градусов и приблизится к климатической норме декабря.
Российский пассажирский самолет изменил курс около Крыма из-за неопознанного объекта
Следственный комитет России выясняет обстоятельства, в связи с которыми рейс самолета Екатеринбург – Сочи был вынужден изменить направление после обнаружения неопознанного воздушного объекта в районе маршрута следования пассажирского судна над Черным морем.
Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму
Уровень летальности от ковида в Крыму составляет 7 процентов. За сутки от коронавируса на полуострове умерло 24 человека.
10 декабря
Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовикавидео
вчера
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости