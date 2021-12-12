Происшествия
В Севастополе горела многоэтажка: есть погибший
В Севастополе во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Сообщение о пожаре в доме на улице Мечникова поступило от очевидцев в восемь утра.
Источником опасности стала квартира на третьем этаже. Здесь же спасатели, попав в квартиру по автолестнице, обнаружили тело погибшего в огне человека. На ликвидацию пожара были направлены три отделения пожарно-спасательных частей, а также специалисты службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
В ходе операции из подъезда эвакуировал пятерых человек.
В МЧС уточнили, что детей среди ни не было. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего ЧП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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