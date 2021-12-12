Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму ● Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым ● Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями ● Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек
В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей
Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.
«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания (пребывания)», - говорится в сообщении.
Исключение - случаи прямой угрозы жизни и здоровью, поход к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора. Кроме того, для данной категории граждан, согласно указу, с 15 декабря отменен льготный проезд в общественном транспорте.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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