В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей

Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.

«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода, не покидать места проживания (пребывания)», - говорится в сообщении.

Исключение - случаи прямой угрозы жизни и здоровью, поход к месту проведения вакцинации, ближайшему магазину и месту выброса мусора. Кроме того, для данной категории граждан, согласно указу, с 15 декабря отменен льготный проезд в общественном транспорте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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