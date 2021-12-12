В Крыму «новогодний стол» подорожал на 15 процентов

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Близится Новый год, и сейчас самое время планировать праздничный бюджет, чтобы накрыть хороший стол и купить подарки близким. Но за уходящий год подорожали практически все продукты.

Так что праздничное застолье в этом году обойдется на 15% дороже, тогда как встреча 2021-го в среднем обошлась крымчанам в 7156 рублей. Уже в этом году на праздничный стол придется потратить 8 299 рублей.

«КП-Крым» сравнили цены на самые популярные продукты новогоднего набора, опираясь на данные Крымстата.

В подборку вошло мясо для горячих блюд, рыбные консервы для салатов, овощи, фрукты, ингредиенты для популярного салата «оливье» и селедки под шубой, красная икра, хлеб, сырая и мясная нарезка, сладости и орехи, соки, алкоголь, растительное и сливочное масло.

Больше всего за год подорожал картофель — на 54%. Если в прошлом году килограмм можно было купить за 35 рублей, то сейчас его цена повысилась до 54 рублей. Причин этому эксперты называют несколько — завышение наценки у оптовиков и товаропроизводителей, которые в этом году потратили больше денег на удобрения.

Также фермеры понесли убытки из-за сильных летних дождей. На 32% в цене выросла свекла.

В топе подорожавших продуктов оказались и орехи — цена за килограмм поднялась на 63% и составила 1080 рублей. Так что, можно отказаться от покупки орехов и сэкономить.

Красная икра, хлеб и сливочное масло подорожали не намного. Так, 100 граммов икры лососевых рыб обойдутся в этом году 650 рублей, что на 14% дороже, чем в прошлом году. Буханка хлеба сейчас стоит в среднем 42 рубля (в прошлом году 39 рублей).

Килограмм сливочного масла обойдется в этом году на 13% дороже (826 рублей).

Колбаса полукопченая и вареная за год подорожала на 10%, а твердый сыр — на 3%.

Конечно, новогодний стол не может обойтись без алкоголя. Литр игристого отечественного вина стоит 554 рубля. За год напиток повысился в цене на 23%. Чуть меньше подорожание сказалось на столовых винах. Литр сухого, полусухого или полусладкого вина стоит 416 рублей (рост цены на 7%).

Свинина подорожала за год на 19%, теперь ее можно приобрести за 342 рубля/килограмм.

Из фруктов больше всего повысились цены на бананы и апельсины — 25% и 24%. Яблоки же наоборот подешевели. Сейчас они в среднем стоят 70 рублей против 78 рублей за килограмм в прошлом году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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