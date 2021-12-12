Происшествия
Студенту в Севастополе грозит солидный срок за наркотики
Полиция Севастополя расследует уголовное дело о наркотиках, фигурантом которого стал второкурсник севастопольского колледжа.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Как установили правоохранители, восемнадцатилетний студент приобрел синтетический наркотик амфетамин в теневом сегменте интернета.
Закладка была оборудована в пригороде Севастополя. Оставалось расфасовать «товар» на разовые дозы и начать сбывать. Но сделать это молодой человек не успел: его задержали, когда он пришел забирать пакет с наркотиком из тайника.
«Задержанный сознался в содеянном», – рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконных операциях с наркотиками, совершенных в значительном размере по предварительному сговору. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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