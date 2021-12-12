Студенту в Севастополе грозит солидный срок за наркотики

Полиция Севастополя расследует уголовное дело о наркотиках, фигурантом которого стал второкурсник севастопольского колледжа.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Как установили правоохранители, восемнадцатилетний студент приобрел синтетический наркотик амфетамин в теневом сегменте интернета.

Закладка была оборудована в пригороде Севастополя. Оставалось расфасовать «товар» на разовые дозы и начать сбывать. Но сделать это молодой человек не успел: его задержали, когда он пришел забирать пакет с наркотиком из тайника.

«Задержанный сознался в содеянном», – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконных операциях с наркотиками, совершенных в значительном размере по предварительному сговору. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинцу грозит восемь лет лишения свободы за сбыт марихуаны. 29-летний житель Ялты попался полиции в момент передачи свертка с наркотиками клиенту.

В Симферополе торговка наркотиками вовлекла в «бизнес» 12-летнего сына. Крымские оперативники задержали женщину, подозреваемую в вовлечении несовершеннолетнего сына в сбыт наркотиков.

Полицейские поймали наркомана на улице в Ялте. Правоохранители остановили на одной из улиц курортной столицы Крыма молодого человека, который вел себя подозрительно.

Полиция пришла «в гости» к жителю Судака, вырастившему куст конопли. Житель села Грушевка вырастил в горшке куст конопли. 45-летний мужчина ухаживал за растением, затем высушил его и хранил для личного употребления.