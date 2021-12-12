Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму

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За прошедшие сутки в Крыму выявлено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выздоровели за сутки 389 человек, умерли 24 пациента.

В очередной раз показатель смертности достиг максимума 8 декабря, когда за сутки скончались 25 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 123 891 положительных на Covid-19.

Выздоровели за все время 113 953 человек, скончались 3894 пациента. Накануне зарегистрировали 308 заболевших, 23 человека не смогли победить болезнь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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