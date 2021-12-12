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Коронавирус в Крыму

Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму

09:58 воскресенье, 12 декабря 2021
Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму

фото © strana.ua

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выздоровели за сутки 389 человек, умерли 24 пациента.

В очередной раз показатель смертности достиг максимума 8 декабря, когда за сутки скончались 25 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 123 891 положительных на Covid-19.

Выздоровели за все время 113 953 человек, скончались 3894 пациента. Накануне зарегистрировали 308 заболевших, 23 человека не смогли победить болезнь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму. За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.

В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями. Коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями сокращен на две тысячи мест.

Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек. В Крыму планируют вакцинировать от COVID-19 один миллион двести тысяч человек, сообщает пресс-служба парламента Крыма.

Коронавирус в Крыму
Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму

Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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