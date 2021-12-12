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Российский пассажирский самолет изменил курс около Крыма из-за неопознанного объекта

14:27 воскресенье, 12 декабря 2021
Российский пассажирский самолет изменил курс около Крыма из-за неопознанного объекта

фото © sibkray.ru

Следственный комитет России выясняет обстоятельства, в связи с которыми рейс самолета Екатеринбург – Сочи был вынужден изменить направление после обнаружения неопознанного воздушного объекта в районе маршрута следования пассажирского судна над Черным морем.

Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что самолет «Уральских авиалиний», пролетая над Черным морем, сменил курс в пятидесяти километрах от берега.

Борт направлялся из Екатеринбурга в Сочи. На нем находилось сто шестьдесят пассажиров, в том числе двенадцать детей и шесть членов экипажа. Самолет приземлился в аэропорту Сочи.

3 декабря изменить курс пришлось также боингу «Аэрофлота», летевшему из Москвы в Сочи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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