Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 29 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 25 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 32 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 19, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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