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Общество

«Получаю 10 тысяч»: пенсионерка пытается выжить на крымской помойке

10:38 воскресенье, 12 декабря 2021
«Получаю 10 тысяч»: пенсионерка пытается выжить на крымской помойке

фото © pixabay.com

Пожилая женщина не ожидала, что незнакомый мужчина поможет ей деньгами.

Неизвестный мужчина записал видео у одной из помоек в Крыму, где искала одежду женщина пенсионного возраста.

Видео опубликовано в сообществе «Инцидент Крым / Симферополь / Севастополь ДТП» с комментарием: «Творите добро друзья! Будьте внимательнее к ближнему своему! Улица Бела Куна, 10 декабря 2021 года». По всей видимости, история произошла в Симферополе.

Автор попросил администраторов сообщества опубликовать пост анонимно, без указания его личности. Мужчина не выдержал душещипательной картины и решил помочь пенсионерке деньгами.

«А что делать, 10 тысяч получаю, да еще отнимают…» - прокомментировала пожилая женщина, по всей видимости имея в виду свою пенсию.

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