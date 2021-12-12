Власть
Полицейских на улицах Севастополя станет значительно больше
фото © sevastopol.su
В ближайшее время штат севастопольского УМВД увеличится на 260 сотрудников.
Об этом сказал полковник внутренней службы УМВД по Севастополю Александр Крайнюк.
«Севастополь — динамично развивающийся город: это видно и по транспорту, и по строительству жилья, и количеству людей на улицах. На сегодняшний день численность аттестованных сотрудников УМВД порядка 1,7 тысячи человек. Губернатор Севастополя и начальник УМВД готовили ходатайства и убедили Министерство внутренних дел в необходимости увеличения штатной численности для Севастополя. Речь идет о новых 260 сотрудниках», — сказал Крайнюк.
Значительнее всего усилят патрульно-постовую службу — штат сотрудников планируют увеличить на 160 человек.
Также в городе появится специализированная рота дорожно-патрульной службы численностью 56 человек. «Численность сотрудников ДПС будет увеличена на треть», — добавил Крайнюк.
Это связанно со значительным ростом автомобильного парка города, о чем ForPost писал в публикации «Возвращение Севастополя в Россию спровоцировало автомобильный бум».
По словам полковника, УМВД России по Севастополю требуются как сержанты, так и офицеры.
«Только сержантских должностей порядка ста единиц», — добавил Крайнюк.
Ряды сотрудников севастопольского УМВД пополняют жители разных регионов России — от северных регионов до Краснодарского края. Однако основная масса полицейских все же жители Крыма и Севастополя.
Согласно данным севастопольского УМВД, сержантам предлагают зарплаты от 33 тысяч рублей в месяц, офицерам — от 45 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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