Пассажиропоток аэропорта Симферополь вырос за год на 48 процентов

Аэропорт Симферополь за 11 месяцев обслужил 6,6 млн человек и более 42 тыс регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет с начала текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В этом году в аэропорту Симферополь зафиксирован существенный рост пассажиропотока. Это в первую очередь связано с интенсивной летней полетной программой. Осенью трафик в целом вернулся к традиционным для аэропорта Симферополь значениям. В начале декабря ежедневно прибывает и вылетает в среднем около 6,5 тыс пассажиров», – цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгения Плаксина.

Уточняется, что пассажиропоток увеличился на 2,16 млн человек (48%), а авиатрафик – на 12,6 тыс рейсов (43%), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В последний день октября аэропорт Симферополь перешел на осенне-зимнее расписание. Осенне-зимний период навигации продлится до 26 марта 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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