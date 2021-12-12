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Опять дожди: в Крым идет балканский циклон
фото © Новости Крыма
Дожди и похолодание принесет в Крым балканский циклон, на следующей неделе температура воздуха обрушится сразу на несколько градусов и приблизится к климатической норме декабря.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
«С наступлением понедельника в акваторию Черного моря будет выходить гигантская балканская циклоническая система, и в зоне холодного атмосферного фронта будут концентрироваться мощные кучево-дождевые облака. В понедельник ночью +5..10, днем +8…13», - рассказал эксперт.
Во вторник на фоне прохождения холодного фронта температура упадет, в течение дня пройдут дожди.
«По всей видимости, вторник будет самым дождливым на этой неделе. Днем и ночью температурный фон будет колебаться в пределах +5…10 градусов», - предупредил Тишковец.
В следующие три дня - среду, четверг и пятницу – Крым будет находиться в тыловой части циклона. Прогнозируются кратковременные дожди, а температура воздуха приблизится к климатической норме декабря.
«Ночью +2…7, а днем воздух прогреется в лучшем случае до +4…+9. Существенное похолодание, но тем не менее, оно вернет температурные показатели в рамки климатической нормы», - заключил специалист ФОБОС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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