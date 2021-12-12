Недострой в Симферополе, из-за которого Новосельская оказалась в СИЗО, не снесут

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В Крыму продолжат строить здание Детского театра искусств, из-за которого оказалась в СИЗО бывшая министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская.

Сносить недострой не намерены. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, информирует ТАСС.

«Сносить его не надо. Будем корректировать проект и завершать объект, это точно. Потому что сносить... Можно все снести и построить новое. Давайте рационально посмотрим. Там были некие неточности в проекте», – сообщил Назаров.

Изначально здание Крымского государственного центра детского театрального искусства, который также должен включать в себя Театр кукол, должны были достроить в 2019 году, на его строительство было выделено свыше 930 миллионов рублей. Подрядчиком выбрана компания «Меандр». В мае 2019 на строительстве обнаружили нарушения. В марте 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «у подрядчика возникли проблемы с деньгами».

Крымский академический театр кукол, чье здание было разрушено для строительства «Центра детского искусства», временно работает в здании Крымского академического русского драматического театра им. Горького.

18 ноября силовики провели следственные мероприятия в отношении на тот момент министра культуры Крыма Арины Новосельской. Позднее Следком России объявил, что Новосельская задержана за взятку от ООО «Меандр» в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» в ходе строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего Театра кукол в Симферополе. Задержанную чиновницу этапировали в Москву и арестовали до 17 января. Комментарии Новоселькой или ее защиты относительно предъявляемых обвинений отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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