Крым в тройке лидеров популярности у туристов на Новый год

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Самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние праздники являются Краснодарский край, Крым и Абхазия.

Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Абсолютным лидером рейтинга туристической востребованности, по словам Ломидзе, является Краснодарский край.

При этом Абхазия и Крым соревнуются за второе место.

«Все операторы, которые занимаются внутренним туризмом, учитывают также Абхазию. Это направление вполне по продажам может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым», - сказала Ломидзе в интервью «Российской газете».

Также у туристов в новогодние праздники популярны Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Карелия и Татарстан.

Причем туристы поедут в эти регионы даже несмотря на действующие там ограничения из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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