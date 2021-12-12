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Какой сегодня праздник 12 декабря
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Сегодня, 12 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Мировой день зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day)
Несмотря на довольно поэтическое название и приятные ассоциации с уютом зажженных свечей, сам праздник довольно грустный. 12 декабря в 7 часов вечера по местному времени люди зажигают свечи на один час, чтобы вспомнить своих близких. Это трогательное событие, которое обходит географические и культурные границы.
Когда догорают свечи в одном часовом поясе, их зажигают в следующем. Волна света окружает землю. Каждый свет в окне-это знание, что дети осветили жизнь. И они никогда не будут забыты! Свет так же означает надежду, что горе не оставит жизнь родителей темной навсегда. Свет возводит мосты от одного города к другому, от одной страны к другой. Он показывает, что все солидарны с горюющими. Он немного согревает жизнь и освещает мрак как первый луч солнца ранним утром.
День благотворительности в Украине
Во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности (укр. «День благодійництва»). Этот национальный праздник, посвященный всем людям, кто занимается благотворительной деятельностью, был установлен Указом президента Украины В.Ющенко № 1220/2007 от 13 декабря 2007 года и с тех пор отмечается ежегодно.
Праздник был установлен с целью утверждения принципов гуманизма и милосердия, содействия развитию благотворительной деятельности и в поддержку инициативы общественных организаций.
Смысл слова «благотворительность» понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо — то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки.
Парамон Зимоуказатель
Народный праздник «Парамон Зимоуказатель» отмечается 12 декабря (по старому стилю – 29 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Парамона Вифинского. Другие названия праздника: «Парамон», «Парамонов день», «Зорник». По юлианскому календарю Парамонов день приходился на конец ноября и по нему гадали о погоде в декабре.
Также сегодня, 12 декабря, отмечают такие праздники:
- День Конституции Российской Федерации
- Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)
- День памяти мученика Парамона Вифинского
- Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)
- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)
- День сухопутных войск Украины
- Всемирный день хорового пения (World Choral Day)
- День почесывания за ухом
- День придурковатости (National Ding-A-Ling Day) в США
- Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) в США
- День пряничного домика (National Gingerbread House Day) в США
- День иероглифов (Kanji Day) в Японии
- День святой девы Марии Гваделупской в Мексике
- День нейтралитета Туркменистана
- День флага Швейцарии
Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Николай, Урван, Денис, Авив, Констанция, Акакий, Нектарий, Парамон, Филумен, Питирун, Федр.
Что происходило 12 декабря в прошлые годы
1674 - В Киево-Печерской типографии вышел первый очерк истории Украины«Синопсис».
1764 - Русская императрица Екатерина II указом отменила Гетманщину в Украине.
1792 - в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и заплатил за него в современном эквиваленте 19 центов.
1818 - В Полтаве был открыт институт благородных девиц.
1901 - Маркони Гульельмо, итальянский физик и изобретатель, провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязисигнал буквы «s» азбукой Морзе были переданы на расстояние свыше 2 тысяч миль, с Англии в Ньюфаундленд (Канада).
1911 - Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.
1925 - в США открыта гостиница «Мотель», давшая название всем мотелям.
1937 - в СССР прошли первые выборы в Верховную раду по новой Конституции. Более 98,5 процента голосов получил блок коммунистов и беспартийных.
1955 - британский инженер Кристофер Кокерел патентует первое судно на воздушной подушке.
1963 - The Beatles с песней «I Want to Hold Your Hand» в третий раз поднялись на высшую ступеньку британского хит-парада.
1963 - провозглашения независимости Кении.
1979 - Начало Афганской войны: политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан.
1980 - Нефтяной магнат Арманд Хаммер за 5.28 миллионов долларов купил на аукцони в Лондоне датированный 1508 годом 36-страничный тетрадь с заметками Леонардо да Винчи. Это самая высокая цена, заплаченная когда-либо за рукопись.
1987 - На первое место британского хит-парада поднялся Джордж Майкл с песней «Faith».
1991 - Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.
2008 - Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 декабря. Какие праздники будут завтра?
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