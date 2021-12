Какой сегодня праздник 12 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 12 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Мировой день зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day)

Несмотря на довольно поэтическое название и приятные ассоциации с уютом зажженных свечей, сам праздник довольно грустный. 12 декабря в 7 часов вечера по местному времени люди зажигают свечи на один час, чтобы вспомнить своих близких. Это трогательное событие, которое обходит географические и культурные границы.

Когда догорают свечи в одном часовом поясе, их зажигают в следующем. Волна света окружает землю. Каждый свет в окне-это знание, что дети осветили жизнь. И они никогда не будут забыты! Свет так же означает надежду, что горе не оставит жизнь родителей темной навсегда. Свет возводит мосты от одного города к другому, от одной страны к другой. Он показывает, что все солидарны с горюющими. Он немного согревает жизнь и освещает мрак как первый луч солнца ранним утром.

День благотворительности в Украине

Во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности (укр. «День благодійництва»). Этот национальный праздник, посвященный всем людям, кто занимается благотворительной деятельностью, был установлен Указом президента Украины В.Ющенко № 1220/2007 от 13 декабря 2007 года и с тех пор отмечается ежегодно.

Праздник был установлен с целью утверждения принципов гуманизма и милосердия, содействия развитию благотворительной деятельности и в поддержку инициативы общественных организаций.

Смысл слова «благотворительность» понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо — то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки.

Парамон Зимоуказатель

Народный праздник «Парамон Зимоуказатель» отмечается 12 декабря (по старому стилю – 29 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Парамона Вифинского. Другие названия праздника: «Парамон», «Парамонов день», «Зорник». По юлианскому календарю Парамонов день приходился на конец ноября и по нему гадали о погоде в декабре.

Также сегодня, 12 декабря, отмечают такие праздники:

- День Конституции Российской Федерации

- Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)

- День памяти мученика Парамона Вифинского

- Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)

- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)

- День сухопутных войск Украины

- Всемирный день хорового пения (World Choral Day)

- День почесывания за ухом

- День придурковатости (National Ding-A-Ling Day) в США

- Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) в США

- День пряничного домика (National Gingerbread House Day) в США

- День иероглифов (Kanji Day) в Японии

- День святой девы Марии Гваделупской в Мексике

- День нейтралитета Туркменистана

- День флага Швейцарии

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Николай, Урван, Денис, Авив, Констанция, Акакий, Нектарий, Парамон, Филумен, Питирун, Федр.

Что происходило 12 декабря в прошлые годы

1674 - В Киево-Печерской типографии вышел первый очерк истории Украины«Синопсис».

1764 - Русская императрица Екатерина II указом отменила Гетманщину в Украине.

1792 - в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и заплатил за него в современном эквиваленте 19 центов.

1818 - В Полтаве был открыт институт благородных девиц.

1901 - Маркони Гульельмо, итальянский физик и изобретатель, провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязисигнал буквы «s» азбукой Морзе были переданы на расстояние свыше 2 тысяч миль, с Англии в Ньюфаундленд (Канада).

1911 - Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1925 - в США открыта гостиница «Мотель», давшая название всем мотелям.

1937 - в СССР прошли первые выборы в Верховную раду по новой Конституции. Более 98,5 процента голосов получил блок коммунистов и беспартийных.

1955 - британский инженер Кристофер Кокерел патентует первое судно на воздушной подушке.

1963 - The Beatles с песней «I Want to Hold Your Hand» в третий раз поднялись на высшую ступеньку британского хит-парада.

1963 - провозглашения независимости Кении.

1979 - Начало Афганской войны: политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан.

1980 - Нефтяной магнат Арманд Хаммер за 5.28 миллионов долларов купил на аукцони в Лондоне датированный 1508 годом 36-страничный тетрадь с заметками Леонардо да Винчи. Это самая высокая цена, заплаченная когда-либо за рукопись.

1987 - На первое место британского хит-парада поднялся Джордж Майкл с песней «Faith».

1991 - Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.

2008 - Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 декабря. Какие праздники будут завтра?

