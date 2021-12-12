Происшествия
Четверо наркоторговцев предстанут перед судом в Севастополе
Полицейские направили в суд дело в отношении четырех обвиняемых в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что 30-летний житель Санкт-Петербурга принял предложение стать региональным представителем магазина по продаже наркотиков, который работал в теневом сегменте интернета. Он переехал в Симферополь и организовал регулярные поставки крупных партий запрещенных веществ из северной столицы и других регионов России. Для перевозки использовались частные почтовые службы, нелегальный груз прятали в металлических баках для систем отопления», – сообщила Волк.
Она отметила, что наркотики бесконтактным способом передавались соучастникам, которые фасовали их на мелкооптовые и розничные закладки для продажи в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. Как минимум трое участников группы также получили работу через интернет и не были знакомы с сообщниками, они использовали вымышленные имена и общались через мессенджеры.
«Для хранения и фасовки криминального товара они арендовали дома, квартиры и гаражи на территории регионов, в которых вели криминальный бизнес, – уточнила Волк. – В домовладениях и других используемых фигурантами помещениях проведены обыски. Изъяты в общей сложности более 15 килограммов амфетамина, мефедрона, экстази, кокаина, ЛСД, гашиша, марихуаны, а также 16 килограммов прекурсоров запрещенных веществ».
Кроме того, после анализа записей наркоторговцев полицейские в Крыму и Севастополе нашли и изъяли 25 тайников-закладок с наркотиками. Злоумышленников задержали сотрудники УМВД по Севастополю при поддержке спецназа «Гром». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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