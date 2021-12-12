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Власть

Администрация Симферополя похвасталась котом-чиновником

12:35 воскресенье, 12 декабря 2021
Симферополь

Первый замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов показал сотрудника-кота, который выполняет функции охранника, а иногда помогает чиновникам подписывать документы.

Фото кота Феликса Балахонов опубликовал на своей странице в Facebook.

«Он один из главных сотрудников в администрации Симферополя – не пропустит в здание ни одного человека без документов и соблюдения противоковидных мер», – написал Балахонов.

Первый заместитель главы горадминистрации рассказал, что Феликс уже три года живет и работает в администрации, «чиновничья жизнь его полностью устраивает». По словам сотрудников, Феликс – очень коммуникабельный и отзывчивый кот.

«Узнав, что после посещения ярмарок я заехал на работу подписать документы, Феликс с радостью вызвался мне помочь», – добавил Балахонов.

Он также опубликовал фото Феликса на столе рядом с документами.

В пресс-службе администрации рассказали, что Феликса еще котенком приютили еще в здании на ул. Горького, 15 неравнодушные сотрудники администрации. Когда администрация сменила здание, то кот вместе с сотрудниками переехал в здание на ул. Толстого.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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