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Происшествия

Ялтинцу грозит восемь лет лишения свободы за сбыт марихуаны

12:54 суббота, 11 декабря 2021
Ялта

29-летний житель Ялты попался полиции в момент передачи свертка с наркотиками клиенту.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В ходе обыска по месту проживания подозреваемого оперативные сотрудники нашли пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, а также электронные весы», — говорится в сообщении МВД.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — каннабис массой более 8,5 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемому грозит максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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