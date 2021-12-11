Происшествия
Ялтинцу грозит восемь лет лишения свободы за сбыт марихуаны
29-летний житель Ялты попался полиции в момент передачи свертка с наркотиками клиенту.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«В ходе обыска по месту проживания подозреваемого оперативные сотрудники нашли пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, а также электронные весы», — говорится в сообщении МВД.
Экспертиза показала, что изъятое вещество — каннабис массой более 8,5 граммов.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемому грозит максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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