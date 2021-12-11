Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым

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На пропускных пунктах придется заполнять анкеты и делать дополнительный ПЦР-тест.

Крымские власти решили ужесточить антиковидные меры для въезжающих через границу иностранных граждан. Изменения внесли в указ губернатора о режиме повышений готовности.

Иностранцам и лицам без гражданства при пересечении границы теперь необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который был сделан не ранее чем за два дня до приезда, передают РИА Новости.

Также иностранным гражданам придется заполнять на пропускных пунктах анкеты и, при необходимости, проходить дополнительное тестирование на коронавирус. Решение о необходимости дополнительного теста будут принимать работники санитарно-карантинного контроля.

Кроме того, иностранным студентам, которые приезжают в Крым, нужно делать ПЦР-тест два раза - не ранее чем за два дня до прибытия и в течение 72 часов после въезда на российскую территорию.

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