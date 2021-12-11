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Власть

Власти России еще не решили будут ли снабжать Крым деньгами в новом году

06:19 суббота, 11 декабря 2021
Власти России еще не решили будут ли снабжать Крым деньгами в новом году

фото © Новости Крыма

По итогам 2021 года правительство рассмотрит необходимость продления сроков реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Об этом сообщил журналистам в Крыму замминистра экономики РФ Сергей Назаров.

Он пояснил, что на данном этапе из девятисот запланированных объектов достроены меньше половины, а к строительству пятидесяти еще не приступали. По этой причине говорить о необходимости увеличения сроков реализации пока преждевременно.

«В конце 2022 года мы проведем оценку реализации, оценку окончания необходимости включения новых объектов. В конце 2022 года такое решение будет оценено и, соответственно, принято», - сказал Назаров.

В этом году в Крыму рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона введено в эксплуатацию 150 объектов капитального строительства, в том числе 42 объекта здравоохранения, 31 детский сад, 4 школы, 24 объекта инженерных сетей, три объекта берегоукрепления, 18 объектов энергетического комплекса, два полигона ТКО, 11 объектов транспортной инфраструктуры, 11 объектов туристских кластеров в городах Евпатория и Саки, два физкультурно-оздоровительных комплекса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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