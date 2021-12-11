В центре Ялты вырубили множество деревьев ради очередной масштабной стройки

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В Ялте разгорается очередной скандал: власти расторгли контракт с арендатором популярного пляжа, а рядом с этим местом начали вырубать деревья.

О том, что у Массандровского пляжа в центре Ялты сменится хозяин, стало известно в конце октября. Тогда глава города Янина Павленко заявила, что у ООО «Илвиа», эксплуатировавшего пляж еще по украинскому договору аренды, с 1 марта 2016 года истекло право на эксплуатацию гидротехнических сооружений.

По словам Павленко, автоматически должен был быть расторгнут и договор аренды земли под гидротехническими сооружениями. «В начале этого года мы проводили инвентаризацию гидротехнических сооружений и выявили эту ситуацию. Прав на объект капитального строительства у ООО нет, а аренда земельного участка, согласно действующему законодательству, без конкурса предоставляется только правообладателю объекта капитального строительства. «Илвия» же хотела получить аренду без торгов», – заявила г-жа мэр.

Вскоре проявился и «объект капитального строительства». Горожане обратили внимание на что на улице Дражинского обнесли забором большой участок и вырубили на нем большое количество лиственных и хвойных деревьев.

Эту ситуацию власти города предпочли не комментировать. Местные жители уверены: на участке начнется масштабная стройка. По одной и версий здесь могут возвести очередные многоэтажные апартаменты, по другой – торгово-офисный комплекс.

Скандал докатился до Общественной палаты РФ, там высказали недоумение по поводу действий городских властей и обещали разобраться.

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