Происшествия
В Симферополе грузчик продуктовой фирмы угнал служебный автомобиль
Администрация одной из продуктовых фирм Симферополя сообщила в полицию о похищении с охраняемой территории складских помещений автомобиля ГАЗ.
Ущерб составил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Полицейские задержали ранее неоднократно судимого за кражи 37-летнего грузчика этой же фирмы. Подозреваемый признался, что решил покататься на машине, и, зная, что она не закрыта, угнал ее. В результате транспортное средство заглохло, и угонщик, бросив его на трассе, ушел домой, где и был задержан сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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