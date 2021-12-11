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Происшествия

В Симферополе грузчик продуктовой фирмы угнал служебный автомобиль

Администрация одной из продуктовых фирм Симферополя сообщила в полицию о похищении с охраняемой территории складских помещений автомобиля ГАЗ.

Ущерб составил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого за кражи 37-летнего грузчика этой же фирмы. Подозреваемый признался, что решил покататься на машине, и, зная, что она не закрыта, угнал ее. В результате транспортное средство заглохло, и угонщик, бросив его на трассе, ушел домой, где и был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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