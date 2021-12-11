В Севастополе уволили издевавшихся над пожилой пациенткой санитарок

Медработники нарушили правила этики и деонтологии, подтвердили в горздраве.

Санитарки первой горбольницы Севастополя, которых 71-летняя пациентка обвинила в издевательстве над ней, больше не являются сотрудниками медучреждения. Также выговор за недостаточный контроль за персоналом получили несколько медработников отделения, в котором проходила лечение пациентка, сообщили в горздраве.

Напомним, скандал в неврологическом отделении больницы произошел в конце ноября. Пациентка Валентина Стадник поступила в медучреждение с ишемическим инсультом и проходила лечение в неврологическом отделении. Никаких претензий в работе врачей и качеству лечения у женщины не было, даже после всего случившегося она с благодарностью отзывалась о медиках.

Однако положительное впечатление от пребывания в больнице перечеркнула одна ночь, когда две дежурившие санитарки решили насильно взять у пациентки анализ мочи, использовав при этом катетер большого размера. Такой боли, призналась позже Валентина Васильевна, она не испытывала даже при родах двоих детей.

По мнению пациентки, таким образом санитарки решили отомстить ей за поздний вызов к лежачей соседке по палате, которая несколько часов ждала смены подгузника — из-за пролежней он доставлял ей дискомфорт и жгучую боль.

На следующий день, когда родные Валентины Васильевны пришли навестить ее и узнали о случившемся, дежурившие в роковую ночь санитарки свою вину отрицали.

История необъяснимой жестокости стала достоянием общественности благодаря внуку Валентины Васильевны. Об инциденте сообщили местные и федеральные издания. В полиции, куда обратились родные женщины, допустили возможные признаки должностного проступка. Игнорировать случившееся из-за очевидного резонанса в департаменте здравоохранения не смогли — была организована служебная проверка инцидента.

Комиссия проверяющих из числа сотрудников первой горбольницы подтвердила, что при общении с пациенткой медперсонал нарушил правила этики и деонтологии — проще говоря, попрали нормы врачебной этики и морали.

Медсестре и двум санитаркам, на которых были получены жалобы, были объявлены выговоры. После инцидента их уволили из больницы, сообщили в пресс-службе горздрава.

Также выговор был объявлен старшей медсестре и заведующему неврологическим отделением Сергею Табакману за недостаточный, по мнению членов комиссии, контроль за медицинским персоналом.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что сразу после инцидента заведующий неврологией принес личные извинения пациентке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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