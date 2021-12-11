В Севастополе появится прокурорский сквер

Надзорное ведомство готовится отметить 300-летие со дня основания.

В Севастополе сквер на улице Новикова в Балаклаве перед зданием районной прокуратуры увековечит памятную дату для надзорного ведомства города. Об этом стало известно накануне на заседании правительства.

По просьбе прокурора Севастополя местные власти присвоили скверу наименование в честь 300-летия образования прокуратуры Петром I. Солидный юбилей ведомство будет отмечать в январе 2022 года, уточнил глава департамента архитектуры Максим Жукалов. Новое название сквера одобрили и в Балаклавской муниципалитете.

Также по случаю «круглой» даты на фасаде здания городской прокуратуры на улице Павличенко будет установлена мемориальная табличка в честь прокурора Севастополя Александра Семеновича Шнея. Эту должность Александр Шней занимал с 1939 по 1942гг. и принимал активное участие в обороне города.

Несмотря на руководящую должность, Александр Семенович отказался эвакуироваться из осажденного Севастополя и защищал его до последнего дня. Погиб Александр Шней 4 июля 1942 года на мысе Херсонес под немецким танком, когда вместе с другими защитниками шел в атаку на противника.

Также на заседании стало известно, что сквер между домами №17 и 21 по проспекту Октябрьской революции будет носить имя Героя Советского Союза комбата Степана Неустроева. В сквер будет перенесен посвященный ему памятный знак. По словам Максима Жукалова, такое решение было принято архитектурно-художественным советом и поддержано местными жителями.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи газон защитили от автомобилей с помощью забора из покрышек. В Керчи на улице Юных Ленивцев управляющая компания во дворе одного из многоквартирных домов установила ограждения из автомобильных шин.

В Симферополе предложили дать название мостам через Салгир. К главе администрации крымской столицы Валентину Демидову обратился житель Симферополя с предложением реализовать проект благоустройства, реконструкции и присвоения названий основным мостам через реку Салгир, сообщает пресс-служба администрации города.

В Крыму свыше 1500 абонентов остались без воды из-за долгов. За 2021 год сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» отключили 1588 абонентов от водоснабжения из-за долгов.

В центре Севастополя возникла лаунж-зона для бездомных. В районе библиотеки им. Л.Н. Толстого на площади Ушакова возникла стоянка бездомных. На неожиданную зону отдыха и бытового самообслуживания в центре Севастополя сначала обратили внимание жители города-героя.