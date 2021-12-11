Власть
В Севастополе появится прокурорский сквер
Надзорное ведомство готовится отметить 300-летие со дня основания.
В Севастополе сквер на улице Новикова в Балаклаве перед зданием районной прокуратуры увековечит памятную дату для надзорного ведомства города. Об этом стало известно накануне на заседании правительства.
По просьбе прокурора Севастополя местные власти присвоили скверу наименование в честь 300-летия образования прокуратуры Петром I. Солидный юбилей ведомство будет отмечать в январе 2022 года, уточнил глава департамента архитектуры Максим Жукалов. Новое название сквера одобрили и в Балаклавской муниципалитете.
Также по случаю «круглой» даты на фасаде здания городской прокуратуры на улице Павличенко будет установлена мемориальная табличка в честь прокурора Севастополя Александра Семеновича Шнея. Эту должность Александр Шней занимал с 1939 по 1942гг. и принимал активное участие в обороне города.
Несмотря на руководящую должность, Александр Семенович отказался эвакуироваться из осажденного Севастополя и защищал его до последнего дня. Погиб Александр Шней 4 июля 1942 года на мысе Херсонес под немецким танком, когда вместе с другими защитниками шел в атаку на противника.
Также на заседании стало известно, что сквер между домами №17 и 21 по проспекту Октябрьской революции будет носить имя Героя Советского Союза комбата Степана Неустроева. В сквер будет перенесен посвященный ему памятный знак. По словам Максима Жукалова, такое решение было принято архитектурно-художественным советом и поддержано местными жителями.
В тексте использованы материалы: Форпост
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