Жилплощадь
В России вводят новый штраф за аренду жилья в обход особой системы
фото © Сергей Карпов / ТАСС
Однако рынок аренды может не только уйти глубоко в тень, но и взвинтить цены.
В скором времени российских арендодателей обяжут регистрировать договоры найма на специальной государственной информационной системе (ГИС). Отказников будут штрафовать — от 500 до 50 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».
Суть идеи Минстроя — заставить арендодателей не просто регистрировать факт аренды, а фиксировать в ГИС все расчеты между обеими сторонами договора. На внесение сведений владельцу недвижимости, а также машиномест и гаражей, будет отведен месяц с момента его заключения.
Тех, кто проигнорирует инициативу государства и продолжит проводить расчеты по старинке, вне системы, будут штрафовать. Гражданам нарушение обойдется от 500 до 2,5 тыс. рублей, владельцы компаний заплатят от 5 до 10 тыс. рублей.
За отказ переходить на новый механизм расчета или внесение в ГИС неправдивых данных гражданин заплатит от 3 до 5 тысяч рублей, фирме грозит штраф в 30-50 тыс. рублей.
В Минстрое планируют закончить доработку законопроекта в первом квартале 2022 года и весной отдать на голосование в Госдуму. В ведомстве уверены, что инициатива поможет защитить права квартиросъемщиков и «обелить» рынок сдачи жилья.
Участники рынка сомневаются, что у государства получится «обелить» рынок с помощью карательных мер. Скорее введение ГИС приведет к противоположному эффекту и еще более глубокому уходу в тень.
В частности, пишет издание «Секрет фирмы», эксперты высказывают мнение, что вновь возникнет ситуация «из девяностых», когда сдавали «друзьям, друзьям друзей, дальним родственникам» — а вот доказать, что это не так, очень трудно.
Кроме того, граждане могут заключать вместо договора аренды соглашение о предоставлении жилья — а в этом случае никаких данных регистрировать не надо.
Эксперты также высказали предположение, что власти, если рынок уйдет в тень, начнут опять, как в тех же девяностых, «принимать доносы на тех, кто сдает квартиры и не платит налоги».
Кроме этого, эксперты уверены, что траты ГИС не будут оправданны. Стоимость разработки оценивается в миллиард рублей, еще 200 млн рублей в год нужно будет тратить на обслуживание системы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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