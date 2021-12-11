Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +14
море +12

Происшествия

В Крыму произошел еще один взрыв газа

11:41 суббота, 11 декабря 2021
В Крыму произошел еще один взрыв газа

фото © Public Domain Pictures

Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку обстоятельств происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, сегодня ночью в домовладении на улице Мичурина в селе Веселое произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал мужчина 1967 года рождения, который с ожогами различной степени госпитализирован в учреждение здравоохранения. По результатам организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – уточнили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что при установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.

Кроме того, Белогорский межрайонный следственный отдел главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю начал доследственную проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стая бездомных собак терроризирует микрорайон Симферополя. Уже больше двух недель в Симферополе в районе улиц 60 лет Октября и Залесской спокойной жизни горожан мешает стая бродячих собак.

Взрыв газа в Евпатории: травмирован мужчина. Вечером в пятницу в Евпатории в одном из частных жилых домов произошел взрыв газового баллона, в результате чего был травмирован мужчина.

Двое погибших: в Крыму иномарка врезалась в дерево. Два человека погибли в результате дорожной аварии в Раздольненском районе.

Смертельный пожар в Севастополе: в горящем заброшенном доме погиб человек. На пожаре в бесхозном строении в Севастополе найден погибший.

Происшествия
В Крыму произошел еще один взрыв газа

В Крыму произошел еще один взрыв газа

Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Коронавирус в Крыму
Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Разочарование и пустые витрины: в Севастополе прошел «Рыбный день»

Разочарование и пустые витрины: в Севастополе прошел «Рыбный день»

Горожане не оценили акцию на морепродукты, которую Развожаев поручил проводить в местных магазинах каждый четверг.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации