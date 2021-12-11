В Крыму произошел еще один взрыв газа

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Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку обстоятельств происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, сегодня ночью в домовладении на улице Мичурина в селе Веселое произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал мужчина 1967 года рождения, который с ожогами различной степени госпитализирован в учреждение здравоохранения. По результатам организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – уточнили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что при установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.

Кроме того, Белогорский межрайонный следственный отдел главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю начал доследственную проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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