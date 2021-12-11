Власть
В Крыму не исключают новых отставок чиновников до конца года
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Новые отставки чиновников могут вскоре произойти в Крыму - это будет зависеть от результатов работы управленцев по итогам года.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы региона Сергея Аксенова.
«Процесс обновления кадров для меня никогда завершен не будет, я же никогда не успокоюсь. Для меня критерий - результативность. Что-то обещали? Выполняем. Обещали и не сделали - уже есть претензии. <...> Возможны и отставки до конца года, все будет по справедливости и в публичном поле», - сказал Аксенов.
Он уточнил, что при подведении итогов года будет обращено внимание в том числе на строительство объектов, работу общественного транспорта, уборку в муниципалитетах, тарифную политику. «Это вопросы, которые постоянно на контроле. Пока большинство из них не решено», - подчеркнул глава Крыма.
Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.
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