Украина закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за Крымом

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Госпогранслужба Украины закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за границей.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Госпогранслужба закупила 60 современных дронов, которые с воздуха будут помогать охранять границу. В настоящее время комиссия принимает комплексы беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 млн гривен (136 млн рублей), от поставщика», — говорится в сообщении.

Дроны предназначены для воздушного мониторинга, поиска нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы. На сайте ведомства сказано, что закуплены квадрокоптеры DJI Matrice 300.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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