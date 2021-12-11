Стая бездомных собак терроризирует микрорайон Симферополя

Уже больше двух недель в Симферополе в районе улиц 60 лет Октября и Залесской спокойной жизни горожан мешает стая бродячих собак.

Об этом сообщили обеспокоенные местные жители.

Симферопольцы сообщают, что в стае более 5 животных, они ведут себя агрессивно: лают и бросаются на прохожих, бегают за автомобилями, мешая дорожному движению. По словам местных жителей, как минимум одна женщина пострадала из-за бездомных собак - ее укусили, горожанка сумела отбиться.

Как сообщили нам в администрации Симферополя, к ним по поводу опасной стаи не обращались.

В администрации подчеркнули, сообщения по поводу агрессивного поведения животных в городе принимает Единая дежурно-диспетчерская служба Симферополя. Заявку можно оставить по городскому номеру: 60 49 09 или мобильным: +7 (978) 944 39 59, +7 (918) 030 01 12.

«Отлов и стерилизацию бездомных животных в Симферополе осуществляет подрядная организация на основании заявок», - уточнили власти города.

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