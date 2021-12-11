Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +14
море +12

Происшествия

Стая бездомных собак терроризирует микрорайон Симферополя

Уже больше двух недель в Симферополе в районе улиц 60 лет Октября и Залесской спокойной жизни горожан мешает стая бродячих собак.

Об этом сообщили обеспокоенные местные жители.

Симферопольцы сообщают, что в стае более 5 животных, они ведут себя агрессивно: лают и бросаются на прохожих, бегают за автомобилями, мешая дорожному движению. По словам местных жителей, как минимум одна женщина пострадала из-за бездомных собак - ее укусили, горожанка сумела отбиться.

Как сообщили нам в администрации Симферополя, к ним по поводу опасной стаи не обращались.

В администрации подчеркнули, сообщения по поводу агрессивного поведения животных в городе принимает Единая дежурно-диспетчерская служба Симферополя. Заявку можно оставить по городскому номеру: 60 49 09 или мобильным: +7 (978) 944 39 59, +7 (918) 030 01 12.

«Отлов и стерилизацию бездомных животных в Симферополе осуществляет подрядная организация на основании заявок», - уточнили власти города.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое погибших: в Крыму иномарка врезалась в дерево. Два человека погибли в результате дорожной аварии в Раздольненском районе.

Смертельный пожар в Севастополе: в горящем заброшенном доме погиб человек. На пожаре в бесхозном строении в Севастополе найден погибший.

Прямо у поста ГАИ под Евпаторией насмерть сбили пешехода. Вчера поздно вечером на въезде в Евпаторию у старого поста ГАИ насмерть сбили пешехода.

В Ялте водитель сбил во дворе пенсионера и спокойно уехал. На одной из улиц в Ялте автомобиль Nissan, двигаясь задним ходом, сбил пожилого пешехода.

Происшествия
В Крыму произошел еще один взрыв газа

В Крыму произошел еще один взрыв газа

Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Коронавирус в Крыму
Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Разочарование и пустые витрины: в Севастополе прошел «Рыбный день»

Разочарование и пустые витрины: в Севастополе прошел «Рыбный день»

Горожане не оценили акцию на морепродукты, которую Развожаев поручил проводить в местных магазинах каждый четверг.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации