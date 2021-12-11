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Происшествия

Следком начал доследственную проверку из-за взрыва в Евпатории

Вчера вечером в Евпатории в одном из частных жилых домов произошел взрыв газового баллона, в результате пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Следкоме.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по этому инциденту.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины взрыва, а также степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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