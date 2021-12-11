Севастопольские ваучеры Меняйло заинтересовали следственный комитет

фото © сайт полпреда президента в СФО

Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах выселения семей из квартир, которые им подарил экс-губернатор города.

Глава следкома РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с причинами выселения семей из квартир в Севастополе, которые были им подарены бывшим городским губернатором, действующим главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Председателю крымского следкома Владимиру Терентьеву необходимо сделать доклад относительно обстоятельств того, что произошло на самом деле. Следователи начали процессуальную проверку информации, опубликованной в СМИ, передает «Первый Севастопольский».

В настоящее время устанавливают факт передачи квартир в собственность севастопольского правительства и происхождение жилищных сертификатов, которые в 2014 году выдавались бывшим губернатором Меняйло. Предстоит изъятие соответствующей документации, регламентирующей передачу помещений. Кроме того, проводятся опросы граждан, которые получили соответствующие жилищные сертификаты.

Ранее действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев запрещал жителям города критиковать Сергея Меняйло, который был градоначальником с 2014 по 2016 год, после чего стал постпредом президента в Сибирском федеральном округе, а также вошел в Совет Безопасности.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

СБУ рассекретила и опубликовала документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму. Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба открыли доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.

Крымские оперативники провели спецоперацию в Чечне. Сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю установили и задержали на территории Чеченской республики участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске.

Крымчанин предстанет перед судом по делу о гибели подростка. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Белогорского района, который обвиняется в том, что он допустил ДТП, ставшее причиной гибели подростка.

В Симферополе за день оштрафовали 23 пассажира без масок. Мобильная группа обследовала 49 маршрутных транспортных средств и составила 23 протокола за несоблюдение антиковидных мер.