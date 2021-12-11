Власть
Разочарование и пустые витрины: в Севастополе прошел «Рыбный день»
фото © Севкор
Горожане не оценили акцию на морепродукты, которую Развожаев поручил проводить в местных магазинах каждый четверг.
В Севастополе стартовала социальная программа «Рыбный день», в рамках которой ряд городских магазинов должен продавать рыбу и морепродукты со скидками в 30-50%. Однако не все горожане оценили инициативу.
Напомним, что программу анонсировал губернатор Михаил Развожаев. Она рассчитана только на определенную категорию товаров и, по задумке правительства, будет проводиться лишь в пяти магазинах города.
В ожидании покупок по низким ценам люди выстроились в очередь у рыбного магазина на проспекте Октябрьской революции за час до его открытия, пишет «Севкор». Но каково было их разочарование когда, войдя в магазин, они увидели скидки на весьма ограниченный ассортимент. В частности, цены были снижены на барабулю, ставриду, кильку, кефаль и окунь. Остальные морепродукты не отличались социальными ценниками, поэтому часть покупателей, осмотрев витрины, сразу уходила.
А в магазине на улице Правды, 28, по данным издания, холодильники вовсе оказались пустыми с самого утра. Судя по ценникам, скидки в этой торговой точке должны были быть на черноморские мидии в створках. При этом их могли продавать не более двух килограммов в одни руки.
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