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Происшествия

Пьяный мотоциклист сбил семью с детьми в Крыму

11:38 суббота, 11 декабря 2021

Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Джанкойском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики. ДТП произошло в селе Стальное в пятницу вечером.

«Водитель мотоцикла, двигаясь по ул.Ленина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние 2010 и 2020 годов рождения, а также девушка 2003 года рождения», – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Женщина, являющаяся матерью пострадавших, телесных повреждений не получила.

Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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