Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 11 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-восточный местами 18-23 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный местами 18-23 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-восточный местами 18-23 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-восточный местами 18-23 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью от 10 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 98 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 15, в Турции - 19, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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