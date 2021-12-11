Пригородные поезда из Анапы в Феодосию больше не будут заходить в Керчь

Пригородные поезда из Анапы в Феодосию не будут заходить в Керчь с 12 декабря.

Об этом у себя в Telegram-канале написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«С 12 декабря, ежедневно, рельсобус из Анапы в Керчь будет делать остановку на станции Керчь-Южная Новый парк, а далее следовать до Феодосии, без захода на старый железнодорожный вокзал Керчь-2. И так же в обратном направлении, по маршруту Феодосия – Керчь-Южная Новый парк – Анапа», – написал Брусаков.

По выходным, праздникам и в пятницу будут курсировать дополнительные пригородные поезда по маршруту Керчь – Анапа. Они будут отправляться со старого вокзала, который находится в городе, уточнили в пресс-службе администрации Керчи. Остальные маршруты не изменились.

Пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой было запущено 7 марта 2020 года. Новая станция Керчь-Южная начала работу в июне текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте водителей попросили два дня не парковаться на платной парковке. В период с 10 по 12 декабря в Ялте на нескольких улицах города будут наносить дорожную разметку. В связи с чем, городские власти просят не парковаться на платных парковках.

Новый светофор в Севастополе вызвал споры. Появление на городских улицах новых светофоров — процесс с безусловным знаком плюс. А вот реакция на возникновение конкретного объекта зависит от отведенного ему места.

«Уралтрансмаш» завершил выполнение контракта на поставку трамваев в Евпаторию. Акционерное общество «Уралтрансмаш» отправило в Евпаторию последний из 27 новых узкоколейных трамваев, которые были созданы специально для города.

Власти определят только половину перевозчиков в Симферополе. Администрация Симферополя до конца 2021 года определит перевозчиков только на половину маршрутов общественного транспорта.