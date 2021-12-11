Власть
Пригородные поезда из Анапы в Феодосию больше не будут заходить в Керчь
Пригородные поезда из Анапы в Феодосию не будут заходить в Керчь с 12 декабря.
Об этом у себя в Telegram-канале написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
«С 12 декабря, ежедневно, рельсобус из Анапы в Керчь будет делать остановку на станции Керчь-Южная Новый парк, а далее следовать до Феодосии, без захода на старый железнодорожный вокзал Керчь-2. И так же в обратном направлении, по маршруту Феодосия – Керчь-Южная Новый парк – Анапа», – написал Брусаков.
По выходным, праздникам и в пятницу будут курсировать дополнительные пригородные поезда по маршруту Керчь – Анапа. Они будут отправляться со старого вокзала, который находится в городе, уточнили в пресс-службе администрации Керчи. Остальные маршруты не изменились.
Пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой было запущено 7 марта 2020 года. Новая станция Керчь-Южная начала работу в июне текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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