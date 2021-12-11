Очень странный памятник царской семье в Крыму демонтировали

В Ливадии убрали скандальный памятник царской семье Романовых, вызвавший ранее бурные обсуждения в соцсетях.

Об этом сообщают очевидцы.

Монумент напоминает странный кокон в виде смыкающихся крыльев в который помещена царская семья. Пользователи соцсетей сравнили его с яйцом Чужого из одноименной киновселенной Ридли Скотта.

Как удалось выяснить, эскиз памятника царской семье сделал молодой художник из подмосковного Одинцово Юрий Майоров. Соавтором в создании скандального монумента выступил уроженец Екатеринбурга, молодой деятель современного искусства Андрей Крупин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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