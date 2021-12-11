Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +10
море +12

Власть

Очень странный памятник царской семье в Крыму демонтировали

17:38 суббота, 11 декабря 2021
Ялта

В Ливадии убрали скандальный памятник царской семье Романовых, вызвавший ранее бурные обсуждения в соцсетях.

Об этом сообщают очевидцы.

Монумент напоминает странный кокон в виде смыкающихся крыльев в который помещена царская семья. Пользователи соцсетей сравнили его с яйцом Чужого из одноименной киновселенной Ридли Скотта.

Как удалось выяснить, эскиз памятника царской семье сделал молодой художник из подмосковного Одинцово Юрий Майоров. Соавтором в создании скандального монумента выступил уроженец Екатеринбурга, молодой деятель современного искусства Андрей Крупин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе появится прокурорский сквер. Надзорное ведомство готовится отметить 300-летие со дня основания.

В Севастополе ограничения движения на улице Революции 1905 года продлили до мая. В Севастополе ограничения движения на улице Революции 1905 года продлили до 30 апреля.

В Керчи газон защитили от автомобилей с помощью забора из покрышек. В Керчи на улице Юных Ленивцев управляющая компания во дворе одного из многоквартирных домов установила ограждения из автомобильных шин.

В Симферополе предложили дать название мостам через Салгир. К главе администрации крымской столицы Валентину Демидову обратился житель Симферополя с предложением реализовать проект благоустройства, реконструкции и присвоения названий основным мостам через реку Салгир, сообщает пресс-служба администрации города.

Коронавирус в Крыму
Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым

Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым

На пропускных пунктах придется заполнять анкеты и делать дополнительный ПЦР-тест.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
В Крыму произошел еще один взрыв газа

В Крыму произошел еще один взрыв газа

Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.

Власть
Севастопольские ваучеры Меняйло заинтересовали следственный комитет

Севастопольские ваучеры Меняйло заинтересовали следственный комитет

Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах выселения семей из квартир, которые им подарил экс-губернатор города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации