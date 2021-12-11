Очень странный памятник царской семье появился в Ливадии

В Ливадии недалеко от дворца установлен памятник семье Николая II.

По технике исполнения он напоминает скандальную воронежскую Аленку, которая простояла всего несколько дней. Фото ливадийского памятника опубликовано в социальных сетях.

«Вот это — первая скульптора некоего молодого скульптора Юрия. То есть, взбрело в голову ему слепить, получилось или нет — не важно. Зато стоит в пяти метрах от памятника Сталину-Рузвельту-Черчиллю в Ливадии. Россия ужаснулась уже один раз Аленкой. Ялта теперь тоже подобное имеет», — возмущаются жители в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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