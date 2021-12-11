На востоке Крыма решают судьбу средневекового крепостного рва

фото © Александр Туров|Facebook

Культурную и историческую ценность определят сотрудники музея древностей.

Трехметровая глубокая яма красуется с весны в городском саду Феодосии вместо газона. Из-за того, что в результате провала обнажились арочные своды, ведущие в темноту, ситуация до сих пор не меняется, вызывая лишь споры между крымскими краеведами.

Феодосия привлекает тысячи туристов не только морским побережьем, но и сохранившимся историческим наследием. При этом многие богатства еще ждут своих исследователей, скрываясь под толщей земли. Об этом напомнил местный житель, любитель истории Феодосии Александр Туров.

«Что городские власти думают делать с возникшей проблемой? Если это часть сооружений генуэзского периода, то есть ли возможность расширить это место и сохранить?» — обратился Александр с инициативой на своей странице в Facebook.

В конце XIX века, когда шло активное освоение Феодосии после строительства порта, остатки крепостного рва XIV века частично закрыли сводом.

При этом для обороны города ров уже давно не использовался, но отводил от домов селевые потоки. В начале XIX века феодосийские власти выпустили распоряжение о необходимости регулярно чистить заторы, чтобы избежать паводков. Об этом ForPost рассказал знаток средневековой истории Феодосии, замдиректора историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А.Волошина» Андрей Евсеев.

«Это не ливневка. Это крепостной ров, и он часто проваливается. А что вы хотите? Свод уже старый, более ста лет, не выдерживает давления», — пояснил историк.

Это гидротехническое сооружение представляет безусловную историческую ценность, подчеркнул специалист. Если вокруг провести археологическую зачистку, то можно найти немало артефактов, накопившихся за семь веков. Также интерес вызывает этот крытый ров и с инженерной точки зрения. Так считает председатель клуба любителей истории Феодосии Константин Виноградов.

«Я даже больше скажу: сохранились гравюры, на которых виден мостик, перекинутый в XVII веке через этот ров. Именно по этому мосту проезжала императрица Екатерина II с Потемкиным. Практически над местом этого провала», — рассказал собеседник.

Не все историки Феодосии разделяют радость открытия. Провал обнажил действующую ливневую канализацию, которая хоть и течет в средневековом рве, но исторической ценности представляет немного, поскольку неоднократно ремонтировалась уже современными материалами. Такую точку зрения высказал директор музея древностей города Юрий Кокин.

«Какие могут быть раскопки? Мусор искать средневековый?» — переспросил историк.

По его словам, еще летом сотрудники музея спустились в провал и даже прошли вглубь, насколько смогли. Внутри оказался песок, вода и каменные своды, лишенные как рисунков, так и архитектурных деталей, заверил специалист.

Тем не менее краеведы и общественники считают, что на месте обвала можно было бы организовать музей под открытым небом: накрыть яму прозрачным куполом, а рядом установить информационный стенд.

«По большому счету, это русло сохранено с XIV века. Сделано очень интересно, надолго», — отметил Константин Виноградов.

Бывший крепостной ров, продолжил мысль Андрей Евсеев, мог бы связать в единый туристический маршрут разбросанные по городу памятники.

Последнее слово теперь остается за администрацией Феодосии, где, как рассказали в пресс-службе, ждут результатов обследования места провала. Если сотрудники музея древностей установят, что объект представляет культурную и историческую ценность, его могут музеифицировать.

Напомним, на днях в Крыму предложили создать небольшой музей на месте проведения уникального советского эксперимента «Искусственная Луна» на Карадаге.

В тексте использованы материалы: Форпост

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