Мэр Ялты анонсировала скорое открытие стадиона

Продолжавшаяся два года реконструкция ялтинского стадиона «Авангард» почти завершена, в ближайшее время состоится открытие арены, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Главная спортивная жемчужина полуострова готова на 98%. Открытие совсем скоро – остались последние штрихи. На тренировочном поле уже постелили резиновое покрытие, на очереди основные беговые дорожки. Футбольное поле в весенних, ярко-зеленых тонах», – написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, будет два входа на стадион – со стороны ул. Красноармейской и со стороны Пионерского парка. Для людей с ограниченными возможностями оборудованы пандус и подъемник для инвалидных колясок. В последнюю очередь будут подключены табло и прожекторное освещение. Стадион «Авангард» в Ялте реконструируется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Проект его реконструкции был разработан еще в конце 2016 года, но контракт на выполнение работ удалось заключить только в конце 2019 года – тогда же подрядчик и приступил к реконструкции. Стоимость работ составила около 1,4 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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