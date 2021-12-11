Общество
Какой сегодня праздник 11 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти русских солдат, погибших в Чечне
Сегодня, 11 декабря отмечается День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне. По всей стране проходят панихиды по погибшим, а также уроки мужества, классные часы, выставки и экспозиции.
Одиннадцатого декабря 1994 года первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для «восстановления конституционного порядка» на территории Чеченской республики.
Штаб Объединенной группировки федеральных сил приводил такие цифры потерь: 4103 человека убиты, 1231 пропали без вести, дезертировали или взяты в плен, 19 794 ранены.
По данным Комитета солдатских матерей, потери составили не менее 14 000 человек - убиты. Это задокументированные случаи гибели, по данным матерей погибших военнослужащих. Однако следует учитывать, что данные Комитета солдатских матерей включают в себя только потери солдат-срочников, без учета потерь военнослужащих-контрактников, бойцов специальных подразделении и прочих.
День Андреевского флага
Фото rg.ru
11 декабря в России отмечается День Андреевского флага, его история создания связана с Петром Великим, который после своего путешествия по странам Европы принял решение о необходимости формирования сильного флота на море.
Для нового боевого соединения требовался свой флаг, поэтому император лично занялся его разработкой. Всего было отрисовано 8 вариантов, из которых выбрали самый удачный. Фактическая история Андреевского флага на Руси берет свое начало 11 декабря 1699 года.
Вначале на стяг был просто добавлен Андреевский крест, а полный переход на флаг в привычном виде состоялся в 1712 году, после чего его использовали на всех судах русской эскадры.
Сойкин день (Степаны Зимние)
Народный праздник «Сойкин день» отмечается 11 декабря (по старому стилю – 28 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Иринарха Севастийского. Другие названия праздника: «Иринархов день», «Степаны зимние», «Птица сойка».
Также сегодня, 11 декабря, отмечают такие праздники:
- Международный день гор (International Mountain Day)
- Международный день танго (International Tango Day)
- Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
- День памяти священномученика митрополита Серафима
- День памяти крымчаков и евреев Крыма - жертв нацизма
- День северного сияния в холодильнике
- День колец из лапши (National Noodle Ring Day) в США
- День основания Союза курдских женщин Ирака
- День султана Селангора в Малайзии
- День республики Буркина-Фасо
- День Четвертой республики на Мадагаскаре
- День провинции Пампанга на Филиппинах
Сегодня именины празднуют: Григорий, Тимофей, Даниил, Иван, Петр, Павел, Константин, Федор, Василий, Сергей, Степан, Фома, Иринарх, Никифор, Андрей, Евсевий, Анна, Харитон, Сократ, Ерофей (Иерофей), Етимасий, Комасий, Маврикиан.
Что происходило 11 декабря в прошлые годы
1866 - Стартовала первая парусная регата на Атлантическом океане
1894 - В Париже открыта первая в мире автовыставка. На первом показе приняло участие 9 автомобильных компаний.
1914 - Арест украинского историка Михаила Грушевского за связи с австрийским правительством.
1918 - в Одессу вступили войска украинской Директории
1919 - создан ревкомВсеукраинский революционный комитет во главе с Г. Петровским
1937 - Иосиф Сталин в Большом театре заявил фразу, ставшую крылатой: «Депутатслуга народа».
1946 - при ООН организован Детский фондЮНИСЕФ
1946 - В Англии запатентован первый программируемый компьютер.
1957 - музыкант Джерри Ли Льюис женился на 14-летней кузине. Узнав об этом, американская публика бойкотировала его записи.
1963 - легендарный американский певец Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $ 240 тысяч за своего сына.
1981 - первый и последний раз до сегодняшнего дня от холода в 12:27 остановился знаменитый лондонский Биг Бен.
1991 - Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР
1993 - На аукционе в Нью-Йорке поздравительная телеграмма, посланная Никитой Хрущевым 12 апреля 1961 Гагарину, продана за 68 500 долларов. Эта сумма является рекордной для продажи телеграмм с аукциона.
1994 - В Чечню введены российские войска. Начало первой Чеченской войны.
2000 - В Австралии начался судебный процесс против 9 авиакомпаний, которые не предупредили пассажиров о возможности возникновения тромбоза во время авиаполетов.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 декабря. Какие праздники будут завтра?
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