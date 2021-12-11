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Коронавирус в Крыму

Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

09:12 суббота, 11 декабря 2021
Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 123 604 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 845 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, выздоровевших за весь период – 113 564.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек. В Крыму планируют вакцинировать от COVID-19 один миллион двести тысяч человек, сообщает пресс-служба парламента Крыма.

Сколько привитых крымчан заболели COVID-19. В Крыму после полной вакцинации против COVID-19 заболели менее 3% , большинство из них перенесли болезнь в легкой форме.

Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму. Уровень летальности от ковида в Крыму составляет 7 процентов. За сутки от коронавируса на полуострове умерло 24 человека.

Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений. В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.

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Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму

За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.

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