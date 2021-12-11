Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями ● Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек ● Сколько привитых крымчан заболели COVID-19 ● В Симферополе за день оштрафовали 23 пассажира без масок ● Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму
Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © iz.ru
За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 123 604 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 845 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, выздоровевших за весь период – 113 564.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек. В Крыму планируют вакцинировать от COVID-19 один миллион двести тысяч человек, сообщает пресс-служба парламента Крыма.
Сколько привитых крымчан заболели COVID-19. В Крыму после полной вакцинации против COVID-19 заболели менее 3% , большинство из них перенесли болезнь в легкой форме.
Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму. Уровень летальности от ковида в Крыму составляет 7 процентов. За сутки от коронавируса на полуострове умерло 24 человека.
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений. В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.
В Крыму произошел еще один взрыв газа
Хлопок газа произошел в селе Веселое под Судаком, пострадал местный житель.
Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму
За сутки от ковида умерло 23 крымчанина.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела
Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.
8 декабря
Суд разрешил задержать Поклонскую
7 декабря
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно
7 декабря
В Севастополе на рынке задержали «арабского шейха»фото
7 декабря
Разочарование и пустые витрины: в Севастополе прошел «Рыбный день»
Горожане не оценили акцию на морепродукты, которую Развожаев поручил проводить в местных магазинах каждый четверг.