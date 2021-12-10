Происшествия
Взрыв газа в Евпатории: травмирован мужчина
Вечером в пятницу в Евпатории в одном из частных жилых домов произошел взрыв газового баллона, в результате чего был травмирован мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. По данному факту проводится доследственная проверка.
По данным пресс-службы прокуратуры РК, хлопок газовоздушной смеси произошел в 17:50 в домовладении по улице Училищной в помещении летней кухни.
Пострадавшему 84 года. По результатам проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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