Взрыв газа в Евпатории: травмирован мужчина

Вечером в пятницу в Евпатории в одном из частных жилых домов произошел взрыв газового баллона, в результате чего был травмирован мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным пресс-службы прокуратуры РК, хлопок газовоздушной смеси произошел в 17:50 в домовладении по улице Училищной в помещении летней кухни.

Пострадавшему 84 года. По результатам проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертельный пожар в Севастополе: в горящем заброшенном доме погиб человек. На пожаре в бесхозном строении в Севастополе найден погибший.

Прямо у поста ГАИ под Евпаторией насмерть сбили пешехода. Вчера поздно вечером на въезде в Евпаторию у старого поста ГАИ насмерть сбили пешехода.

В Ялте водитель сбил во дворе пенсионера и спокойно уехал. На одной из улиц в Ялте автомобиль Nissan, двигаясь задним ходом, сбил пожилого пешехода.

В ДТП в Крыму погибли два человека. Два человека погибли в аварии, которая произошла сегодня утром в Раздольненском районе Крыма.