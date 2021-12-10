Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сколько привитых крымчан заболели COVID-19 ● В Симферополе за день оштрафовали 23 пассажира без масок ● Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму ● Россиян разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото ● Симферопольцы уже заплатили два млн рублей за неношение масок
Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек
фото © Новости Крыма
В Крыму планируют вакцинировать от COVID-19 один миллион двести тысяч человек, сообщает пресс-служба парламента Крыма.
«На полуострове стоит цель вакцинировать 80% населения, то есть миллион двести тысяч человек, уже привито более 750 тысяч человек, что дает свои позитивные результаты», – заявила глава Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов парламента Крыма Анна Рубель.
Накануне депутаты парламента Крыма в ходе заочного голосования поддержали изменения в российский закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающиеся введения QR-кодов в Крыму.
QR-коды начали использовать в Крыму нынешней осенью во время вспышки коронавируса. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, они присваиваются гражданам, недавно переболевшим коронавирусом или получившим две дозы российской вакцины от этой болезни и позволяют им пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, в кафе, театры и прочие места массового скопления людей. Тех, кто таких кодов не имеют, власти отправили в локдаун с возможностью отстранять от работы противников вакцинации.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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