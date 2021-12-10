Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек

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В Крыму планируют вакцинировать от COVID-19 один миллион двести тысяч человек, сообщает пресс-служба парламента Крыма.

«На полуострове стоит цель вакцинировать 80% населения, то есть миллион двести тысяч человек, уже привито более 750 тысяч человек, что дает свои позитивные результаты», – заявила глава Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов парламента Крыма Анна Рубель.

Накануне депутаты парламента Крыма в ходе заочного голосования поддержали изменения в российский закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающиеся введения QR-кодов в Крыму.

QR-коды начали использовать в Крыму нынешней осенью во время вспышки коронавируса. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, они присваиваются гражданам, недавно переболевшим коронавирусом или получившим две дозы российской вакцины от этой болезни и позволяют им пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, в кафе, театры и прочие места массового скопления людей. Тех, кто таких кодов не имеют, власти отправили в локдаун с возможностью отстранять от работы противников вакцинации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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